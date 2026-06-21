出資者およそ5000人にも及ぶとされるクリアースカイ社（以下、クリア社）によるデーターサーバー投資。なぜクリア社はこれほどまでの巨額な資金を集めることができたのか。その実情を知る内部関係者が現代ビジネスの取材にメディアとして初めて応じた。「未来の資産」を謳った「投資ビジネス」の実態とは――。前編記事『「250億円を集めて大トラブルの「クリアースカイ社」、幹部が“宣伝”のために見せびらかしていた「プロ野球