「認知症を予防するためにはずばり、カレーを食べることをおすすめします。スパイスに含まれるクルクミンには強力な抗酸化抗炎症作用があり、認知症の原因物質であるアミロイドβの蓄積を半分に抑えることがわかっているのです。私も週に1回は、カレーライスの日にしています」元長寿医療研修センター長でもある遠藤英俊氏がそう明かすように、認知症予防には簡単にできる意外な方法が多い。社交ダンスで「認知症リスクが76％も低