「認知症と聞くと治らない病だと諦める人もいるかと思います。しかし25年ほど前からアルツハイマー型認知症薬は出始めており、じつはいま、新薬ラッシュが起きているのです」（おくむらメモリークリニック理事長の奥村歩氏）'23年9月に国内で承認され、同年12月に発売された「レカネマブ」（商品名・レケンビ）に続き、'24年11月には「ドナネマブ」（商品名・ケサンラ）の発売が始まった。進化を遂げる「ADL改善薬」次々と認知症に