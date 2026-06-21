様々な方法で脳の老いを遅らせたとしても、いつかは認知症になるかもしれない――。そんなときに気がかりなのは、子どもや家族に面倒をかけてしまうことだろう。とりわけ、おカネまわりの整理が足りていなかったがために、認知症患者の家族が苦労を強いられるという例は枚挙にいとまがない。「成年後見制度」はできれば避けたいもっともやっかいなのは、銀行口座が凍結されてしまい、家族であっても預金を引き出せなくなることだ。