2025年、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に達し、医療や介護を中心とした社会保障費の増大が大きな課題になっている。しかし、日本経済の足元を揺さぶる問題は、それだけではない。その先に控えているのが、人口減少と住宅余りが本格的に重なる「2030年問題」だ。人口が減る一方で、新築住宅の供給は簡単には止まらない。空き家の増加、地方金融機関の不動産融資リスク、都市部の老朽化マンション問題。これらが同時に進めば、