今秋終了の番組はこれから増える『有吉の壁』（日本テレビ系）の「今秋でレギュラー放送終了」が報じられた。同番組はコロナ禍まっただ中の2020年にレギュラー放送を開始。若手・中堅芸人たちがさまざまな芸風を見せるお笑い純度の高いバラエティとして存在感を放っていただけに、「嫌だ」「残念」などの惜しむ声があがっている。ただ、この終了報道は序の口であり、終了が噂されている民放各局のバラエティは少なくない。実際、ス