突然ですが、「タッパー」が何の略か知っていますか？誰しも使ったことのあるアレ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「タッパーウェア」でした！「タッパー」の正式名称は「タッパーウェア」です。タッパーウェアは、アメリカの実業家アール・タッパーが1946年に開発した、密閉性の高いプラスチック製保存容器のブランド名です。日本では1963年に発売されると人気を博し、いつしかブランド名そのものがプラスチック製の