鈴木紗理奈が「更年期」を告白！タレント・鈴木紗理奈（48歳）と元NHKアナウンサー・中川安奈（32歳）がパーソナリティを務めるラジオ番組『鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu』（interfm）。音声プラットフォーム・Spotifyなどで配信されているポッドキャスト版では、鈴木が自身の更年期の症状について打ち明け、同じ悩みを持つ女性たちから反響が寄せられている。中川が不在の6月10日配信回は「特別編」として、鈴木が「大人