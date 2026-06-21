「日本代表は本当に凄い」──FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦で、強豪・オランダと引き分けた日本代表。"優勝"をチーム目標に掲げる森保ジャパンが、その強さを世界に証明してみせた。歴代最強といわれる日本代表を率いる森保一監督（57）。冒頭の言葉のように絶大な信頼を寄せるのは、盟友のラモス瑠偉氏（69）だった。【写真を見る】74kg→54kgに…2025年、10ヶ月に及ぶ闘病生活を語ったラモス瑠偉（69）現在の姿