韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「새해（セヘ）」の意味は？「새해（セヘ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、年末年始によく耳にする言葉です。「새해（セヘ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「新年」でした！「새해（