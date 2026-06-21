外資系大手「プルデンシャル生命保険」の100人を超える営業社員らが、約500人の顧客から約31億円をだまし取った前代未聞の不祥事。この問題を受け、同社では新規契約の販売自粛が11月5日まで180日間延長されるなど、予断を許さない状況が続いている。【写真を見る】一連の不祥事を受け、会見する同社の得丸社長実は、この未曾有の危機と厳格な管理体制が敷かれた同社の内部で、ある騒動が起きていた──。プルデンシャルをめ