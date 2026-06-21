クロアチア代表の熱狂的サポーターとして知られるイヴァナ・ノール（33）。2022年のカタール大会で世界中の視線を集めた"世界一セクシーなW杯サポーター"が、今回はスタンドではなくDJブースから熱く応援を送る。【写真を見る】話題になったシースルー素材のボディスーツ、観客がくぎ付けになった赤と白のチェック衣装彼女が世界的な知名度を得るきっかけとなったのは、2018年ロシアW杯、そして2022年カタールW杯。とりわけカ