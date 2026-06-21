先日、松村北斗さん主演のラブサスペンスドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系7月期土曜ドラマ・毎週土曜よる9:00〜）への出演が発表された佐々木希さん。本作で演じるのは、主人公・雪村爽太（松村北斗）が25年間片思いを続けてきたヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の秘書を務めるシングルマザーの竹田泉。良きパートナーとして友人のように接し、麻里子の一番近くで物語を見つめる存在となっていく役どころ。今年芸能