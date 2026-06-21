1966年のザ・ビートルズ来日公演から60年。世界中で旋風を巻き起こしていた彼らの来日は、当時の日本人に何をもたらしたのか。ノンフィクション作家の稲泉連氏がレポートする。（全3回の第1回）【写真】ジョン・レノンはベトナム戦争についても言及東京ヒルトンホテルで記者会見したビートルズ「不良の音楽」と言われ、愛を燃え上がらせた今から60年前、ザ・ビートルズが日本にやって来た。1966年6月30日から7月2日にかけて