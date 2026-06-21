イタリアの名門クラブ、インテル・ミラノでもレギュラーとしてプレーをしてきた長友佑都選手。日本人選手としては異例となる約7シーズンの長期在籍を果たすなど、世界のトップレベルで結果を残し続けてきた。そして現在開幕中のFIFAワールドカップでは、39歳にして日本代表メンバーに選出。アジア人初となる“5大会連続出場”という偉業を成し遂げた。長期にわたって活躍し続ける理由にあるのが、体幹トレーニングや食事管理などを