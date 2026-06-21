夏は野良猫たちにとって、過酷な季節だ。焼けつくような日差しの中、火傷するほど熱くなるアスファルトの上を、人間よりずっと地面に近い位置で照り返しも受けながら、餌や水を求めてさまよう。健康（と呼べる状態の野良猫がどれだけいるかは不明ではあるが）な成猫でさえ、ふらふらになるであろうに、子どもを生んだ後の母猫や、生まれて数ヵ月の子猫にとっては、無事夏を越えられるかどうかすら、危ういことかもしれない。そんな