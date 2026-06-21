高市早苗総理の名を冠した暗号資産「SANAETOKEN（サナエトークン）」の設計者・松井健氏（合同会社NoBorderDAO幹部）の経歴について、『週刊文春』や『共同通信』が報じた内容に、虚偽の事項が含まれていることがわかった。松井氏が経歴詐称をしていた疑いがある。週刊文春・共同通信に駆け込んだ男の素性「週刊文春や共同通信からの取材、在籍確認はありませんでした」株式会社麻生から届いた回答書を読み、私は衝撃を受けた。