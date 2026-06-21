「階段を転がり落ちる」と聞くと何を思い出すだろうか。年齢にもよるだろうが『蒲田行進曲』で39段の「階段落ち」シーンは有名だ。堂本光一さんの舞台「Endless Shock」も22段の階段を転がり落ちるシーンがある。階段をひとつ踏み外しただけで骨折などの重傷を負うこともあれば、転がり落ちても無事なケースもあるからこそ、危険なシーンを舞台として表現することができるのだろう。しかしそれもトレーニングをしてのこと。実際に