俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第23回「さらば半兵衛」が14日に放送された。竹中半兵衛を演じる菅田将暉が、官兵衛の子・松寿丸を捜して長浜城に乗り込むも、寧々らが仕掛けた数々の罠に翻弄されるコミカルな展開が描かれ、SNSでは「戦国ホームアローン」と大きな話題を集めた。【写真】「そんな…」とネットが驚いたラストシーン大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟