6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にiznaが出演。高いパフォーマンス力で集まったファンを魅了した。【映像】奇跡の8頭身美女も！脚が長すぎるアイドル集団iznaは日本人メンバー２人を含む、6人組ガールズグループ。2024年7月にサバイバルオーディション番組『I-LAND2』から誕生し、同年11月にデビュー。プロデューサーは、BLACKPINKを手がけたTHEBLACKLABELのTEDDYが務めている