“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が20日、自身のインスタグラムを更新。美ボディがあらわになった白のタンクトップ姿での“運転”動画をアップした。【動画】お見事！三田悠貴、白タンクトップ姿で“運転”三田は「車校おわって愛車迎えにいってきた」との文言とともに、動画をアップ。ファンからは「運転上手ですね！」「姿勢が素晴らしい！」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。■三田悠貴1998年