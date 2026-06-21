SNSで今、ある一冊のコレクションが大きな注目を集めている。【写真】ガソリンスタンド広告のコレクションは絵に描いたような「レトロ感」満載ライターのスズキナオ（@chimidoro）さんがXに投稿したのは、古道具屋で数カ月間、何度も迷った末に購入したというポケットティッシュ広告のファイル。画像には、1980〜90年代の懐かしいポケットティッシュに差し込まれていたラベルが、A4の紙に貼られて整然と並ぶ。この、かつて誰かが私