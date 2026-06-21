6月21日（日）は父の日だが、そんな“父”にまつわるサービスとして話題を集めている「レンタルお父さん」。特殊なビジネスの立ち上げ人である株式会社ファミリーロマンス代表取締役・石井裕一氏は、自身もレンタルお父さんとして数多くの現場を経験している。そんな石井氏にサービスの現場の実情や裏側を語っていただいた。 【画像】ファミリーロマンスの「人間レンタル」サービスをモデルにした