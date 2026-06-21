2025年4月、広島県府中町の水分峡森林公園で起きた強盗殺人事件。強盗致死の罪で起訴され、6月22日に初公判を迎える当時18歳（現在19歳）の男が、今、広島拘置所に収容されている。警察司法担当の峯本貴博記者は、手紙のやり取りを経てこの男と直接面会し、計3回・計90分にわたって話を聞いた。被告は何を語り、どんな表情を見せたのか。峯本記者に、面会の詳細を聞いた。 --- ■拘置所への手紙と、3回の面会 ――