＜マイヤーLPGAクラシック3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦になった米国女子ツアーは、第3ラウンドが終了した。【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント決勝ラウンドに進出した日本勢5人のトップにつけているのは山下美夢有。22位で迎えたこの日、8バーディ・3ボギーの「67」をマークし、首位に5打差のトー