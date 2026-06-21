＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞雷雲接近のため、最終ラウンドのスタートが30分遅れることが発表された。当初、アウトが午前7時、インが午前7時5分を予定していた第1組の開始は、現時点でアウトが午前7時30分、インが午前7時35分を予定している。【写真】アゴが近いフェアウェイバンカーからの1打ドキドキの結末は?第2ラウンドを終え、初日首位発進のツ