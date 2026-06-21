熊本県山鹿市来民（くたみ）に「来民うちわ」という伝統工芸品が伝わります。一時は消えかけた「熊本の涼」が今、世界に新風を吹き込んでいます。 【画像を見る】世界が注目する「来民うちわ」 400年の歴史を紡ぐ唯一の工房若き5代目が受け継ぐ「来民うちわ」 「来民うちわ」は、かつて、商人の町として栄えた山鹿市鹿本町来民地区で、400年の歴史を持つ工芸品です。 竹や、和紙の原料となる楮（コウゾ）の産地だったこの地