◇米男子ゴルフツアー全米オープン第3日（2026年6月20日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）60位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの77と崩れて通算11オーバーに後退した。強風の中でスコアを落とした松山は「風が強かったし、難しかった」と唇をかんだ。1番で3パットを喫し、その後はチャンスを生かせない我慢の展開となったが、ピンチもしのいでパーを重