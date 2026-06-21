柔道女子４８キロ級の２４年パリ五輪金メダリスト、角田夏実さん（３３）が２０日、サッカー日本代表ユニホームを着た姿を公開し、反響を呼んだ。「明日６月２１日はチュニジア戦！次の一戦も楽しみです」とつづり、背番号３のユニホームに身を包み、ファイティングポーズを取る姿などを投稿した。コメント欄などでは「強そう〜」、「巴投げはファウルになってしまう」、「凄いディフェンスしそう」、「肩幅が凄い！！さすが