イランの軍事当局は、イスラエルによるレバノンへの攻撃を理由に「ホルムズ海峡を封鎖する」と発表しました。一方、パキスタン政府は、アメリカとイランによる協議が21日にスイスで行われると明らかにしました。イランの軍事当局は20日、「ホルムズ海峡を封鎖する」とする声明を発表しました。アメリカと交わした覚書のレバノンを含むすべての戦線で戦闘を終結させるとした条項にアメリカが違反しているためとしたほか、イスラエル