スポーツの超スピードは「目」だけでは追いつけない ラブすぽ編集部から「動体視力を鍛えることは、静止視力の向上にもつながるのか？」という質問に、『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の著者である平賀博士は「基本的には比例する」と答えます。 特にスポーツにおいて、この視覚機能は劇的なパフォーマンスの違いを生み出します。 例えば、猛スピードで飛んでく