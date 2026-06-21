子どもは朝型化すると、自分から勉強をはじめるようになる 「早寝早起き」だけで勝手に机に向かい出す 宿題をさせようと声のかけ方を工夫したり、ごほうびを用意したりしても、なかなか思うようにはいきません。「子どもが宿題をやってくれない」というのは多くの親御さんの悩みです。 そんなときは、やることを増やすよりも、思いきってルールを絞るほうが効果的です。たとえば、夕食の時刻と就寝の時刻だけを守