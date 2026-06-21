重い障害があり、普段は遠出や外泊が難しい小学生とその家族が、あるイベントを開きました。支えられる側から支える側へ。多くの人の笑顔を増やそうとする家族の挑戦を追いました。■筒井真央さん「よろしくお願いします。机のセッティングをお願いします。」会場の準備を進めるのは、筒井真央さんです。障害のある子も、ない子も、一緒に楽しんでもらうイベントを初めて主催しました。やってきたのは、娘・こは音さん（6）です。