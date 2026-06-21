©ABCテレビ 2025年3月と2026年1月の2度にわたり放送され、大きな反響を呼んだ『海上ヒッチハイク』。その第3弾となる『海上ヒッチハイク 極上海の幸を求めて九州縦断430キロ』が、2026年6月21日（日）に放送される。前回は新潟・佐渡島を出発し、北海道・奥尻島を目指して、“移動手段は船だけ”という海上ヒッチハイクを繰り返しながら、いくつもの港を経由。シケが続いて何日も海に出ることができないなど、海上ヒッチハ