◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。同投手は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。MLBが2011年に導入し、最長3日間出場登録から外し、他の選手を補充することが可能となる産休制度「父親リスト」には入っていなかった。試合は2