◇W杯北中米大会1次リーグE組ドイツ2―1コートジボワール（2026年6月20日トロント）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、白星発進のドイツ（FIFAランク9位）がコートジボワール（同30位）と2―1と逆転勝ち。途中出場のFWウンダフ（シュツットガルト）が2得点と活躍。開幕2連勝で同組2位以上が確定し、優勝した14年ブラジル大会以来3大会ぶりの決勝トーナメント進出を決