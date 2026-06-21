カブス戦の8回、勝ち越しの16号3ランを放つブルージェイズ・岡本＝シカゴ（ロイター＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは20日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はシカゴでのカブス戦に「5番・三塁」で出場し、八回に6試合ぶりの本塁打となる勝ち越しの16号3ランを放ち、3打数1安打3打点だった。カブスの鈴木は「3番・指名打者」で出場し、4打数1安打だった。試合はブルージェイズが8―6で勝った。ドジャースは山本がオリオ