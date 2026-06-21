生活費も入れず、好きなものだけ買い続ける夫…妻の我慢はどこまで続くのでしょうか。義母も「息子を苛めないで」と妻への批判をやめない様子で、妻はどんどん孤立していくようです。夫も義母も、昔はこんな人たちじゃなかったと妻は振り返っています。それだけに、今の状況がより一層つらそうで…。>>【まんが】子どもな夫と甘やかし義母(ウーマンエキサイト編集部)