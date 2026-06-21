安倍晋三元首相の奥さま、昭恵さんに初めて会ったのはミャンマーでした。実に意外なところ？2009年8月、民主化前のヤンゴンで同国で初めてとなるファッションショーを行いました。日本・メコン交流年行事の一環で、会場は現地で最も格式の高いストランドホテル。あのミック・ジャガーも泊まったことがあるとか。そのショーを昭恵さんが見に来てくれたのです。会場で姿を見かけた時は、どうしてここへ？と驚きましたが、打ち上