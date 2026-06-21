三重県津市の県道で20日夕方、軽自動車と乗用車が正面衝突する事故があり、66歳の男性が死亡しました。警察によりますと、20日午後5時ごろ、津市芸濃町椋本の県道10号で、北へ走っていた軽自動車と対向車線の乗用車が正面衝突しました。この事故で、軽自動車の運転手で亀山市の会社員、中道孝義さん(66)が病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡しました。乗用車を運転していた津市の公務員の男性(29)は胸を打つな