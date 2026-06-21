SNS総フォロワー数72万人超を誇るグラビア系インフルエンサー・乃真ゆのの1st写真集『ゆのに溺れて』が、8月17日に発売されることが決定した。2025年から本格的にグラビア活動をスタートさせた乃真にとって、待望の初写真集となる。【別カット】エスニック柄ワンピースでほっそり二の腕あらわな乃真ゆの熊本県出身の乃真は、抜群のプロポーションと親しみやすいキャラクターで注目を集め、SNSを中心に人気を拡大。“溺れるボデ