ワシントン・ウィザーズのディアンジェロ・ラッセルが、2026-27シーズンのプレーヤーオプションを行使したようだ。現地メディア『The Stein Line』のジェイク・フィッシャー記者が報じている。 これにより、ラッセルは約600万ドル（約9億6000万円／1ドル＝161円換算）といわれる来シーズンの年俸を保証された。もっとも、オプション行使が残留を意味するわけではなく、ウィザー