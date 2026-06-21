20代の頃は、目の前の仕事や遊びに必死で「将来の自分」のことまで真剣に考える人は少ない。だが年齢を重ねるほど、「もっと早く知っておけばよかった」と感じる「人生の残酷なルール」がある。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集