開催：2026.6.21 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 6 - 8 [ブルージェイズ] MLBの試合が21日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブルージェイズが対戦した。 カブスの先発投手はコリン・レイ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 2回裏、7番 マット・ショー 8球目を打ってレフトスタンドへのスリーラン