過去、子どもがいじめられているのにすぐ気づけませんでした。同じ家で暮らし、会話もしていたはずなのに――。慌ただしく余裕がないと、子どもと同じ空間にいても、親の意識は次の家事や仕事に向きがち。だからこそ、家の中に「子どもの変化に気づける接点」をつくることが大切です。間取りを大きく変えられない家庭でも、過ごし方がガラリと変わる「秘策」を紹介します。（一級建築士／模様替えアドバイザー志鎌のり子）子ども