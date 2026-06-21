FIFAワールドカップ2026・グループE第2節が20日に行われ、ドイツ代表とコートジボワール代表が対戦した。初戦でワールドカップ初出場のキュラソー代表と対戦したドイツ代表は、異なる6選手の7ゴールによって大勝。3大会ぶりのグループステージ突破に向けて最高のスタートを切った。対するコートジボワールは南米予選を2位で通過した強者エクアドル代表との接戦を、最終盤の1点によって制し、初の決勝トーナメント進出に向けて