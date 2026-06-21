現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループE第２節で、ドイツ代表がコートジボワール代表と対戦した。14日に行なわれたキュラソーとの初戦を７−１で大勝したなか、コートジボワール戦では立ち上がりからボールポゼッションで優位に立ち、ゲームの主導権を握る。すると開始10分に決定機。右からのキミッヒのピンポイントクロスにハバーツが頭で合わせる。しかし相手GKヤイア・フォファナの好守に阻まれた。さ