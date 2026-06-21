思いがけず大差がついた。現地６月20日に開催された北中米W杯のF組２節で、オランダ代表とスウェーデン代表がアメリカのヒューストン・スタジアムで激突。開始５分で奪った先制点を皮切りに得点を重ねたオランダが、５−１で大勝した。この結果、初戦でオランダと２−２で引き分けた日本は、F組を首位通過するためには、得失点がより重要に。勝利プラスアルファのタスクが課されたなか、韓国メディア『STAR NEWS』が「W杯16