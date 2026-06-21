中国の科学研究チームがこのほど、独自に開発したマルチモーダル解析プラットフォームIMCを用いて、世界で初めて、一つの神経細胞（ニューロン）の3種類の手法による統合解析を実現しました。この成果は6月18日、国際学術誌『Cell』に発表されました。この研究はこれまで世界の脳科学プロジェクトで欠けていた重要な実験ツールを補う成果となり、完全な脳マップの作成や、脳疾患に対する標的型介入技術の開発に向けて、重要な技術