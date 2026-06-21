プロ野球・DeNAの尾形崇斗投手が21日の阪神戦先発へ意気込みました。5月にトレードでソフトバンクから加入後、ここまで3試合に先発して1勝1敗、防御率3.07。前回14日ロッテ戦は5回途中4失点で黒星が付きました。DeNA加入後はセ・パ交流戦で3試合投げたのみで、セ・リーグ球団との対戦は加入後初。その阪神に「非常に打つチーム。強いスイングをしてくるバッターが多いイメージ」と警戒心を強めます。ZOZOマリンで投げたロッテ戦は